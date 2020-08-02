شركة البريقة تكشف عن إجمالي مبيعاتها بالمنطقتين الشرقية والوسطى

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط عن الكميات المباعة من المشتقات النفطية خلال الساعات الماضية عبر إداراتها في المنطقتين الشرقية والوسطى.

وأوضحت الشركة في بيانات حديثة نشرتها، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الفرق الفنية وزعت أكثر من 1.8 مليون لتر من وقود البنزين فيما بلغت الكميات الموزعة على محطات الوقود المعتمدة من قبلها 3.5 مليون لتر.

وعن كميات الزيت الثقيل، فقد عملت البريقة على توزيع 394 ألف لتر سحب جلها من مستودعاتها في مدينة طبرق.

وقالت الشركة المسؤولة عن تسويق منتجات النفط في ليبيا إنها وزعت خلال 24 ساعة الماضية 324 آلف لتر من وقود الطيران.

وسحبت 66 ألف لتر من 4 مستودعات في مطارات بنينا وطبرق والكفرة والأبرق فيما سحبت باقي الكميات من مستودعات مدينة طبرق، أما عن غاز الطهي فلم توزع البريقة في الوقت ذاته أي كميات.

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