شركة «البريقة» تنفي نقص البنزين في رأس المنقار

نفت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، بشكل قاطع الشائعات المتداولة حول نقص وقود البنزين في خزانات مستودع رأس المنقار.

وأكدت الشركة، أن “المخزون المتوفر كافٍ ويُلبي احتياجات المناطق الوسطى والشرقية بشكل طبيعي وأن عمليات التزويد مستمرة دون أي تأخير أو عوائق”.

وأوضحت الشركة، أن “الناقلة “إم تي سيردينا” قد ضخت خلال يوم أمس واليوم كامل حمولتها المقدرة بـ 27 ألف طن من وقود البنزين إلى خزانات الشركة في بنغازي”.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط، أعلنت السبت، وصول ناقلة الوقود “إم تي سردينيا” إلى الرصيف النفطي في بنغازي، محملة بـ 27 ألف طن من وقود البنزين، مشيرة إلى أن الناقلة باشرت تفريغ حمولتها.