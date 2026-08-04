شركة البريقة توقف العمل بنقطة «تعبئة الغاز» على طريق المطار

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط التعليق المؤقت للعمل بنقطة التعبئة الفورية للغاز بطريق المطار، بما يشمل عمليات البيع المباشر للجمهور، إضافة إلى تعبئة وتسليم أسطوانات غاز الطهي، وذلك نتيجة أعمال إنشاء وتطوير الطرق الجارية في المنطقة، والتي حالت دون استمرار تقديم الخدمة بالموقع الحالي.

وأوضحت الشركة أن موظفيها سيتواجدون في موقع نقطة التعبئة لتوجيه المواطنين، كما سيجري تحويل أصحاب المواعيد المبرمجة لاستلام الأسطوانات الجديدة إلى نقاط الهاني وقرجي وأبو سليم، بما يضمن الالتزام بمواعيد الاستلام وعدم تعرضها لأي تأخير.

وأضافت شركة البريقة أنها باشرت اتخاذ إجراءات عاجلة لتجهيز موقع مؤقت بديل خلف مستودع طرابلس النفطي، حرصاً على سلامة المواطنين والمستخدمين، وضمان استمرار تقديم الخدمة، على أن تُستأنف من خلاله عمليات البيع المباشر وتعبئة وتسليم أسطوانات الغاز فور استكمال الترتيبات الفنية والتشغيلية اللازمة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأكدت الشركة أن قرار التعليق مؤقت ويقتصر على نقطة التعبئة الفورية بطريق المطار، بينما تواصل جميع نقاط التعبئة الأخرى ومواقع تسليم الأسطوانات الجديدة تقديم خدماتها بصورة اعتيادية.

واختتمت شركة البريقة لتسويق النفط إعلانها بتوجيه الشكر للمواطنين على حسن تفهمهم وتعاونهم خلال فترة تعليق الخدمة.

هذا وتعمل شركة البريقة لتسويق النفط على إدارة شبكة توزيع الوقود وغاز الطهي في مختلف المناطق الليبية، وتلجأ إلى اتخاذ ترتيبات تشغيلية بديلة عند تنفيذ مشروعات البنية التحتية أو حدوث ظروف تؤثر في استمرارية الخدمة، بهدف ضمان استمرار تزويد المواطنين باحتياجاتهم دون انقطاع.