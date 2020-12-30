شركة «البريقة» تُؤكد استمرار عمليات توزيع الوقود

أفادت شركة “البريقة” لتسويق النفط، بوصول الأمس الناقلة “أنوار أفريقيا” مساء أمس الثلاثاء، بكامل حمولتها إلى ميناء طرابلس البحري.

وأشارت الشركة إلى أن الناقلة تستعد للرسو على الرصيف بعد أن تُنهي الناقلة “أنوار ليبيا” إفراغ حمولتها المتبقية والتي تُقدر بحوالي 13764 طن.

وطمئنت شركة “البريقة” لتسويق النفط المواطنين بأن الوقود متوفر، وأن عملية دخول النواقل النفطية للموانئ الليبية تسير وفق الجدولة المعدة مسبقاً وبطريقة طبيعية.

ولفتت إلى أن التزويد للشركات مستمر من ميناء طرابلس وكافة مستودعات الشركة.