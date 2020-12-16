شركة «البريقة» تُؤكد استمرار عمليات توزيع الوقود

أفادت شركة “البريقة” لتسويق النفط، بأن شركات توزيع الوقود مستمرة في استلام طلبياتها.

وأكدت الشركة في منشور اليوم الأربعاء، استمرار عملية التوزيع من نقطة التوزيع المباشر من ميناء طرابلس البحري لتسيير الطلبيات.

وطمأن شركة “البريقة” المواطنين بأن النواقل تصل تباعاً إلى نقاط التفريغ على امتداد السواحل الليبية وفق الجدول المعد لها.

وأشارت إلى وصول الناقلة أنوار الخليج صباح يوم الغد على منطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري، وكذلك الناقلة أنوار ليبيا المتوقع وصولها ظهر يوم الغد، وستباشر أنوار الخليج عمليات التزويد على شركات التوزيع فور انتهاء الناقلة أنوار أفريقيا من عملية التفريغ و تليها الناقلة أنوار ليبيا.