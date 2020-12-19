شركة البريقة تُحذَّر محطات التوزيع من احتكار مادة «الكيروسين» المخصصة للمواطنين

حذرت شركة “البريقة” لتسويق النفط المحطات التابعة لشركات التوزيع المعتمدة لديها من احتكار مادة “الكيروسين” التي تسلمتها لتقوم بتوزيعها على المواطنين.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها شرعت منذ أيام في تزويد المواطنين بمادة كيروسين المنازل بغرض الاستعمال المنزلي من خلال المحطات التابعة لشركات التوزيع المعتمدة لديها والمؤكد عليها من خلال شركاتها المتعاقدة.

وأكدت “البريقة” بأن هذه الكميات التي تُباع بالأسعار المدعومة هي كميات موجهة لاستعمال المواطنين فقط.

وحذرت الشركة من مغبة قيام المحطات المنوه عنها والمنشورة قوائمها بالتصرف باحتكار هذه الكميات أو بيعها لقطاعات أخرى، منوهة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محطة يثبت تورطها سواء من حيث رفع الأسعار أو منع المواطن من حصوله على حقه أو بيعها لغير المواطنين للاستهلاك المنزلي وتقديم شكوى لمكتب النائب العام موثقة بمحاضر من عين المكان.

ودعت الشركة المواطنين لإبلاغ غرفة العمليات بالشركة العاملة على مدار الساعة وعلى الأرقام التالية: ‏3696431 – 091 / 3002693 -091.

وأشارت شركة “البريقة” إلى أن لجان التفتيش باشرت أعمالها بالتفتيش عن جميع المحطات ورصد أي خروقات قد ينتهجها بعض أصحاب النفوس المريضة وتستهدف المضاربة في أسعار الوقود أو الغاز والمشتقات النفطية بشكل عام، بحسب الشركة.