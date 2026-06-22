شركة البريقة: زيادة إمدادات الغاز لـ«محطات الكهرباء» تعزز استقرار الشبكة

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط متابعتها باهتمام للتطورات المتعلقة بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تمثل دعماً مباشراً لاستقرار الشبكة الكهربائية، وتسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين موثوقية الإمدادات.

وأوضحت الشركة أن تعزيز الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية المتاحة يحقق مزيداً من التكامل بين قطاعي النفط والكهرباء، بما يدعم كفاءة منظومة الإمداد بالطاقة ويعزز استدامتها.

وأضافت أن التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد سيسهم في تحرير كميات إضافية من منتج النافتا، الأمر الذي يعزز قدرة الشركة على تأمين احتياجات السوق المحلي، وتوجيه الإمدادات إلى القطاعات الخدمية والإنتاجية والمواطنين وفق أولويات التوزيع المعتمدة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها المساهمة في تخفيف الضغوط على منظومة الإمداد، وتعزيز استقرارها، بما ينعكس إيجاباً على تلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية.

وجددت شركة البريقة لتسويق النفط إشادتها بالجهود التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته للنفط والغاز في تنفيذ مشاريع دعم إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، مؤكدة أن هذه المشاريع تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتعزيز أمن الطاقة واستدامة الإمدادات في البلاد.