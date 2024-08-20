شركة البريقة: عملياتنا التشغيلية للوقود والغاز تسير بشكل نشط

أكّدت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، “أن العمليات التشغيلية المختلفة بمستودع رأس المنقار في بنغازي، تشهد نشاطا مكثفا وسيرا طبيعيا لتلبية مخصصات شركات التوزيع”.

وقالت الشركة، إن “هذه العمليات تأتي هذا في إطار التزامها بضمان توفير منتجات الوقود بشكل مستمر ومستقر لجميع المحطات في المنطقة”.

وذكرت الشركة، “أنّه تمّ التأكد من أن عمليات التعبئة والتوزيع تجرى وفق أعلى معايير الجودة لضمان وصول الوقود دون أي تأخير بما يساهم في الحفاظ على استقرار الإمدادات”.

وأضافت أن “مركز توزيع أسطوانات الغاز (005) التابع للشركة، يقوم بعملياته بشكل سلس وفعّال لضمان وصول الغاز المنزلي إلى المواطنين وفق جدول زمني محدد ومنظم وبشكل يومي”.

#قسم_الإعلام يتابع العمليات التشغيلية بمستودع رأس المنقار #بنغازي – الثلاثاء 20 أغسطس 2024م قام قسم الإعلام بالمناطق… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤



