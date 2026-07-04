شركة البريقة: مليون لتر متوسط التوزيع اليومي من «مستودع سبها» خلال يونيو

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن مستودع سبها النفطي واصل تنفيذ خطط الإمداد والتوزيع خلال شهر يونيو، ضمن جهود الشركة لتأمين احتياجات المواطنين من الوقود، مسجلاً متوسط توزيع يومي بلغ مليون لتر من المحروقات، بما يعكس استقرار منظومة الإمداد في مدن ومناطق الجنوب.

وأوضحت الشركة أن عمليات التوزيع تزامنت مع استمرار وصول الشحنات من مستودعي الزاوية ومصراتة النفطيين إلى مستودع سبها، الأمر الذي يدعم المحافظة على مستويات المخزون ويضمن استدامة عمليات توزيع الوقود.

وبحسب بيانات قسم الأرصدة في مستودع سبها النفطي، بلغت الكميات الإجمالية للمحروقات التي جرى توزيعها خلال شهر يونيو 28,056,000 لتر، توزعت على النحو الآتي:

وقود البنزين: 24,187,000 لتر.

وقود الديزل (النافتا): 3,869,000 لتر.

غاز الطهي: 30,300 أسطوانة وُزعت على الموزعين المعتمدين.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط أن عمليات توزيع الوقود من مستودع سبها تُنفذ وفق المخصصات المعتمدة لكل شركة توزيع، بما يضمن تزويد المحطات التابعة لها بصورة منتظمة، وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف مدن ومناطق الجنوب.

وأضافت الشركة أن يوم الجمعة يُخصص في مستودع سبها لاستقبال الشحنات الواردة من مستودعي الزاوية ومصراتة، إلى جانب تعزيز المخزون التشغيلي، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والتجهيزات اللوجستية، بما يسهم في رفع الجاهزية التشغيلية وضمان استمرار تزويد شركات التوزيع والمحطات التابعة لها بكفاءة وانتظام طوال الأسبوع.

وأشارت شركة البريقة إلى أن هذه المؤشرات تعكس استقرار منظومة الإمداد واستمرار تدفق الوقود إلى مناطق الجنوب، بفضل التكامل بين مستودعات الشركة والتنسيق المستمر مع شركات توزيع المحروقات.

تتولى شركة البريقة لتسويق النفط إدارة عمليات توزيع المحروقات في مختلف أنحاء ليبيا، عبر شبكة من المستودعات النفطية التي تؤمن احتياجات السوق المحلية. ويُعد مستودع سبها أحد أهم مراكز الإمداد في الجنوب، إذ يعتمد عليه في تزويد مدن ومناطق الجنوب بالوقود وغاز الطهي بصورة منتظمة، ضمن الخطط التشغيلية الهادفة إلى المحافظة على استقرار الإمدادات.