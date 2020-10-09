شركة البريقة: من أجل الجنوب نسعى ونتواصل

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الجمعة، بأنه لازالت الاتصالات والمساعي الحثيثة من قِبل لجنة إدارة شركة البريقة وبمتابعة المؤسسة الوطنية للنفط لوضع خطة مدروسة لتزويد بلديات ومناطق الجنوب بالكامل بالمشتقات النفطية كالوقود بنوعيه وغاز الطهي.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى عقد اجتماع أمس الخميس، بمستودع مصراتة النفطي بالخصوص بين مستشار رئيس اللجنة ومدير عمليات منطقة مصراتة ورئيس الجمعية العربية لنقل الوقود ومشتقاته ومندوب عن المنطقة الأمنية مصراتة.

وتم التأكيد من جانب شركة البريقة لتسويق النفط أنها على استعداد لتزويد المنطقة الجنوبية بالوقود في حال إتمام التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة الأمر الذي أكد عليه رئيس الجمعية.

كما أوضح مندوب المنطقة الأمنية بأن هناك مساعي لترتيب الظروف الأمنية في القريب لإمكانية استئناف عمليات نقل الوقود، مؤكداً على ضرورة تنسيق الجهات الأمنية فيما بينها لضمان سلامة السائقين والشاحنات.

هذا وأكد مستشار رئيس اللجنة ورئيس الجمعية بأنهم على استعداد للبدء فوراً بعمليات التزويد شرط توفر الضمانات الأمنية من الجهات المختصة.