شركة البريقة: ندعم تعزيز «إمدادات الغاز» لمحطات التوليد

تتابع شركة البريقة لتسويق النفط باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بزيادة إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة التشغيل وتحسين موثوقية الإمدادات في البلاد.

وأكدت الشركة، في بيانٍ لها، دعمها الكامل للمبادرات الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الهيدروكربونية المتاحة، بما يحقق تكاملاً فعّالاً بين قطاعي النفط والكهرباء، ويرفع كفاءة منظومة الإمداد بالطاقة على المستوى الوطني.

وأوضحت شركة البريقة لتسويق النفط أن التوسع في الاعتماد على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد من شأنه أن يساهم في تحرير كميات إضافية من منتج الديزل (النافطة)، بما يعزز قدرة الشركة على تأمين احتياجات السوق المحلي، وتوجيه الإمدادات نحو القطاعات الخدمية والإنتاجية والمواطنين، وفق أولويات التوزيع المعتمدة، وبما يخفف الضغوط على منظومة الإمداد ويعزز استقرارها.

كما جددت شركة البريقة لتسويق النفط إشادتها بالجهود المبذولة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز في دعم وتنفيذ مشاريع تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات التوليد، مؤكدة أن هذه المشاريع تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وتحقيق أمن الطاقة وضمان استدامة الإمدادات في البلاد.