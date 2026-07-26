شركة البريقة: نغطي كامل احتياجات الكهرباء من «الديزل» رغم ارتفاع الطلب

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط استمرارها في أداء دورها الوطني والعمل على مدار الساعة لتأمين إمدادات وقود الديزل، مشيرةً إلى أنها تواصل تغطية كامل احتياجات الشركة العامة للكهرباء من المنتج لدعم تشغيل محطات التوليد والمساهمة في تعزيز استقرار المنظومة الكهربائية.

وأوضحت الشركة، في بيانٍ لها، أنها تعمل على توفير احتياجات كبار المستهلكين من المصانع والشركات والمنشآت الإنتاجية، رغم الارتفاع الكبير في الطلب على وقود الديزل خلال الفترة الحالية، نتيجة الاعتماد عليه كوقودٍ مساندٍ لتشغيل محطات الكهرباء في ظل انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي.

وشددت شركة البريقة على أن توفير الوقود يمثل عنصرًا أساسيًا ضمن منظومة تشغيل الكهرباء، إلا أن استقرار الشبكة الكهربائية يرتبط بمجموعةٍ متكاملةٍ من العوامل الفنية، تشمل توفر الغاز الطبيعي، وجاهزية وحدات التوليد، وأعمال الصيانة، وكفاءة شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب عناصر تشغيلية أخرى.

وأشارت الشركة إلى رصد اعتماد بعض المنشآت الصناعية خلال ساعات الذروة، التي ترتفع خلالها تعرفة استهلاك الكهرباء لكل كيلو واط، على تشغيل مولداتها الخاصة باستخدام وقود الديزل، باعتباره أقل تكلفةً في بعض الحالات مقارنةً بتعرفة الكهرباء خلال تلك الفترة، رغم توفر التغذية الكهربائية.

وأكدت أن هذا السلوك يؤدي إلى زيادة معدلات استهلاك الديزل ورفع الضغط على منظومة الإمداد، داعيةً الجهات الرقابية المختصة، وفي مقدمتها جهاز الحرس البلدي، إلى متابعة أنماط استهلاك الوقود لدى هذه المنشآت، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق المصلحة العامة.

كما دعت شركة البريقة الشركة العامة للكهرباء إلى مراعاة الظروف الاستثنائية التي تمر بها منظومة الإمداد عند تحديد وطلب كميات وقود الديزل، مؤكدةً أهمية أن تستند تقديرات الاحتياجات إلى أسس تشغيلية دقيقة تعكس الاحتياج الفعلي لمحطات التوليد.

وطالبت الشركة بجدولة عمليات السحب اليومية وفق الكميات الشهرية المخصصة، بما يحقق التوازن بين احتياجات محطات الكهرباء وبقية القطاعات الحيوية التي تعتمد على الوقود في عملياتها التشغيلية.

وأكدت شركة البريقة، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة، استمرار العمل على وضع حلولٍ مستدامةٍ لتعزيز استقرار منظومة الإمداد، وضمان تغطية احتياجات مختلف القطاعات وفق خططٍ مدروسةٍ.