شركة البريقة: وصول ثلاثة نواقل محملة بوقود البنزين

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، أنه “سترسو صباح اليوم الخميس ثلاثة نواقل محملة بوقود البنزين”.

وقالت الشركة: “نظراً لظروف خارجة عن إرادة شركة البريقة لتسويق النفط في تأخر وصول ناقلات الوقود، سترسو صباح اليوم الخميس 22 أغسطس 2024م ثلاثة ناقلات في الموانئ الليبية بمصراتة وطرابلس والزاوية، حيث تحمل كل واحدة منها حوالي 30 مليون لتر، وسيتم توزيع هذه الكميات على محطات الوقود، وستنتهي الأزمة إن شاء الله خلال أيام قليلة”.

شركة البريقة لتسويق النفط: سترسو صباح اليوم الخميس ثلاثة نواقل محملة بوقود البنزين نظراً لظروف خارجة عن إرادة شركة… تم النشر بواسطة ‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ في الأربعاء، ٢١ أغسطس ٢٠٢٤