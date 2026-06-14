شركة البريقة: وصول شحنة بنزين محمّللة بـ«31.6 ألف طن» إلى بنغازي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط، وصول شحنة جديدة من وقود البنزين إلى مدينة بنغازي ضمن جهودها الرامية إلى دعم الإمدادات النفطية وتعزيز المخزون الاستراتيجي في المناطق الوسطى والشرقية.

وأوضحت الشركة أن الرصيف النفطي بمدينة بنغازي استقبل الناقلة CS ZHE JIANG المحملة بنحو 31,600 طن متري من البنزين، على أن تبدأ خلال الليلة نفسها عمليات ضخ الشحنة إلى خزانات مستودع رأس المنقار، في خطوة تستهدف دعم استقرار الإمدادات وضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من الوقود.

وفي سياق متصل، أكدت شركة البريقة لتسويق النفط استمرار نقطة التعبئة الفورية لأسطوانات غاز الطهي بمدينة القبة في أداء مهامها التشغيلية بصورة منتظمة، ضمن خطتها الهادفة إلى توفير احتياجات المواطنين من الغاز وضمان سهولة الحصول عليه.

وأضافت الشركة أن بقية نقاط التعبئة الفورية المنتشرة في المناطق الوسطى والشرقية تواصل تقديم خدماتها بشكل مستمر، بما يسهم في المحافظة على استقرار الإمدادات وتعزيز استمرارية الخدمة في مختلف المدن والمناطق.

كما أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إطلاق آلية جديدة لتوفير أسطوانات الغاز للعاملين في الجهات العامة التابعة للدولة الليبية، حيث أكدت استعدادها لتزويد الموظفين المسجلين لدى جهاتهم بأسطوانة غاز واحدة لكل موظف.

ودعت الشركة المؤسسات والهيئات والمصالح والشركات العامة إلى إعداد قوائم بأسماء العاملين لديها وإحالتها إلى مديري الإدارة العامة للتشغيل والعمليات بالمناطق الغربية والجنوبية والشرقية والوسطى، أو إلى إدارات الشركة في مدن الزاوية ومصراتة وسبها ومرسى البريقة وطبرق، على أن يبدأ العمل بهذا الإجراء اعتباراً من تاريخ نشر الإعلان.