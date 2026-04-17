شركة البريقة: وصول ناقلات «بنزين» جديدة واستمرار التوزيع دون انقطاع

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط توفر الوقود في مختلف محطات التوزيع، مشيرة إلى أن الازدحام الذي تشهده بعض المحطات يعود لأسباب مؤقتة خارجة عن إرادة الشركة، من بينها تأخر وصول إحدى الناقلات نتيجة سوء الأحوال الجوية، وخروج ناقلة أخرى من الخدمة صباح اليوم.

وأوضحت الشركة أن الناقلة EASTERLY من المتوقع أن ترسو خلال الفترة المسائية من اليوم، محمّلة بنحو 27 مليون لتر من وقود البنزين، ضمن خطة تعزيز الإمدادات.

وأضافت أن الناقلة HATAY من المقرر وصولها يوم السبت المقبل إلى الموانئ الليبية، وعلى متنها حوالي 30 مليون لتر إضافية من البنزين، إلى جانب استمرار تفريغ الناقلة PRELUDE في ميناء بنغازي بكمية تصل إلى 30 مليون لتر.

كما أشارت إلى وصول ناقلات أخرى تباعاً إلى مينائي مصراتة والزاوية، في إطار خطة الإمداد المعتمدة لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وأكدت شركة البريقة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار التزويد بالوقود من مستودعاتها دون انقطاع، داعية المواطنين إلى التعاون وعدم القلق، مشددة على أن الوضع سيعود إلى طبيعته خلال وقت قصير بعد وصول الشحنات وتوزيعها.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة دخول ناقلة EASTERLY إلى ميناء طرابلس البحري اليوم الخميس 16 أبريل 2026، وبدء تفريغها وعلى متنها نحو 27 مليون لتر من البنزين.

كما أوضحت أن الناقلة HATAY ستصل يوم السبت المقبل إلى ميناء طرابلس محمّلة بحوالي 30 مليون لتر إضافية، إلى جانب استمرار وصول ناقلات أخرى إلى موانئ مصراتة والزاوية.

وأكدت أن إمدادات الوقود متوفرة، وأن جميع محطات طرابلس الكبرى ستعمل على مدار 24 ساعة، مع استمرار عمليات التوزيع بشكل منتظم إلى مختلف المناطق لتلبية احتياجات المواطنين دون انقطاع.