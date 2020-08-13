شركة الحديد والصلب تُوفر «الأكسجين» لمراكز علاج كورونا

باشرت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الخميس، بتوفير قرابة 6 آلاف لتر من الأكسجين الطبي.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن عملية التعبئة تُجرى من مصنع الأكسجين والهواء المضغوط ليتم نقلها إلى مركز العزل المتخصص في علاج مرضى جائحة كورونا بمدينة مصراتة، حيث قامت الشركة بسد العجز الحاصل في إسطوانات الأكسجين التي يتم استعمالها للحالات الحرجة.

أكسجين طبيباشرت الشركة بتوفير قرابة ستة آلاف لتر من الأكسجين الطبي، حيث تُجرى الآن عملية التعبئة من مصنع الاكسجين… Gepostet von ‎الشركة الليبية للحديد والصلب Libyan Iron & Steel Company‎ am Donnerstag, 13. August 2020

هذا وطمأنت الشركة الليبية للحديد والصلب، كل أهالي مدينة مصراتة بأن الأكسجين المسال “الطبي” متوفر بمصانعها.

وأشارت الشركة في منشور أمس الأربعاء، إلى أنه سيتم اليوم الخميس تزويد اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بخزانٍ سعته 6000 لتر؛ وهو كافٍ لتعبئة 500 إسطوانة ومدّهم كذلك بعدد 400 إسطوانة أخرى.

كما أكدت الشركة بأن التعليمات القطعية الصادرة عن إدارتها، أعطت الأولوية المطلقة لتوفير الأكسجين المسال للجنة مكافحة كورونا بالمدينة قبل مصانعها ووحداتها الإنتاجية.

وأكدت أيضاً بأن احتياطياتها من الأكسجين “الطبي” مريحة ومطمئنة جداً.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب “Lisco” هي أحد أكبر الشركات في مجال صناعة الحديد والصلب في شمال أفريقيا، وهي شركة حكومية مملوكة للدولة الليبية وتتخذ من مدينة مصراتة مقرا لها.

وُضِع حجر الأساس لهذا المصنع في 18 سبتمبر 1979، وبدأ الإنتاج في سنة 1989، ويعتبر هو الواجهة الرئيسية لصناعة الحديد والصلب في ليبيا، ويقع على مساحة 1200 هكتار شرق مدينة مصراتة.

وتسعى الشركة الليبية للحديد و الصلب أن تكون إحدى شركات الحديد والصلب الرائدة إقليميا ودوليا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، وتبني تقنيات حديثة ومتطورة صديقة للبيئة تفي بمتطلبات الزبائن وتحسن اقتصادياتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية و العالمية، بحسب مسؤولي الشركة.