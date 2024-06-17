شركة الخدمات العامة تواصل عملها خلال عطلة العيد

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة، محمد إسماعيل، أن فرق الشركة المختلفة، تقوم بعملها خلال عطلة العيد وستواصل بوتيرة عالية في مختلف النقاط وأنها مستعدة لأي أعمال تطلب منها.

ولفت اسماعيل في تصريح لمنصة حكومتنا الرسمية، إلى أن قسم الوقاية الصحية بالشركة قام بأعمال تعقيم ورش المكامير وصناديق القمامة.

كما تمت إزالة أحد أطراف كوبري الـ H ضمن أعمال الطريق الدائري الثالث، وتعمل الفرق على تفتيت خرسانته ومن ثم إزالة مخلفاته، مشيرا إلى أن العمل سيستمر طيلة أيام عيد الأضحى المبارك ضمن خطة الطوارئ.

وعبر اسماعيل عن الشكر للمواطنين على تجاوبهم في وضع الفضلات في صناديق تجميع القمامة والأماكن المخصصة لها.