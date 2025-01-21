شركة «الخليج العربي» للنفط تحقق نجاحاً جديداً

انتهت شركة الخليج العربي للنفط، “من أعمال حفر البئر التأكيدية (D2-NC4) الواقعة في الامتياز (NC4) شمال “حوض غدامس” النفطي، وذلك ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة معدلات الإنتاج، وقد اكتملت عمليات الحفر مسجلةً شواهد نفطية وقراءات غازية مُبشرة أثناء التنفيذ”.

وأظهرت نتائج “تحليل تسجيلات سرود الآبار وجود مكامن نفطية متعددة في تكوينات الميومنيات والأكاكس السفلي”.

وفي يناير 2025 “اختتمت الاختبارات الإنتاجية للبئر والتي أكدت تحقيق إنتاجية يومية بلغت 4879 برميلًا من النفط الخام، بالإضافة إلى 5.5 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، مما يمثل إضافة نوعية إلى جهود الشركة لزيادة الإنتاج المحلي”.

ويأتي هذا الإنجاز “استكمالاً لخطط التطوير الطموحة التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط لرفع كفاءة واستدامة عمليات الإنتاج في القطاع النفطي الليبي”.