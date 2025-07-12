شركة الخليج العربي للنفط تستأنف ضخ الخام عبر خط «الحمادة الزاوية»

استأنفت الفرق الفنية بشركة الخليج العربي للنفط، خلال اليومين الماضيين، تشغيل خط نقل النفط الخام الرابط بين حقل الحمادة ومصفاة الزاوية، وذلك عقب استكمال أعمال الصيانة اللازمة نتيجة تسرب تم اكتشافه مؤخراً.

وجرت عملية إعادة التشغيل بسلاسة تامة ووفق أعلى معايير السلامة والكفاءة، مما سمح بعودة العمليات التشغيلية إلى وضعها الطبيعي بشكل آمن ومستقر. وفي الوقت ذاته، تواصل الفرق الفنية التابعة للشركة، وبتنسيق مباشر مع المؤسسة الوطنية للنفط، أعمال إصلاح الأضرار البيئية الناتجة عن التسرب، حيث أُنجزت المرحلة الأولى من المعالجة والمتمثلة في شفط كميات من النفط المتسرب خارج الخط.

وتتواصل الجهود حالياً، بدعم فني ولوجستي مكثف من الإدارات المختصة، لاستكمال عمليات الإصلاح البيئي وضمان الحد من أي آثار محتملة.

ويُعد خط “الحمادة – الزاوية” أحد المكونات الاستراتيجية في البنية التحتية لقطاع النفط الليبي، حيث يبلغ طوله 387 كيلومترًا وبقطر 18 بوصة، ما يجعله محوراً حيوياً لضمان انسيابية نقل النفط الخام إلى المصافي ومراكز التكرير بكفاءة وأمان.