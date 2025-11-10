شركة «الخليج العربي للنفط» تكشف خطط الحفر لعام 2026

عُقدت اليوم الاثنين 2025/11/10 ورشة عمل مشتركة بين شركة الخليج العربي للنفط والمؤسسة الوطنية للنفط بمقر الشركة، لمناقشة خطة الحفر التطويري لعام 2026.

وحضر الورشة المهندس محمد بن شتوان، رئيس لجنة الإدارة بالشركة، إلى جانب أعضاء اللجنة ومديري الإدارات من الجانبين.

وبدأت الورشة بكلمة ترحيبية من المهندس محمد بن شتوان، الذي أشاد بجهود الفرق الفنية والإدارية، وأكد على أهمية التنسيق المستمر بين الشركة والمؤسسة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في مجالات الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

وتضمن جدول أعمال الورشة استعراض ما تم إنجازه من خطط الحفر التطويري والاستكشافي لعام 2025، إلى جانب مناقشة برامج الحفر للعام المقبل، بما في ذلك عمليات الصيانة والتطوير، والميزانيات المقترحة لها.

كما تم التطرق إلى جاهزية الشركة لربط الآبار الجديدة بالتسهيلات السطحية واستيعاب الإنتاج المتوقع من مشاريع الحفر، بالإضافة إلى خطط الربط الكهربائي والميكانيكي للآبار المزمع حفرها.

وتأتي هذه الورشة ضمن جهود شركة الخليج العربي للنفط لتعزيز كفاءتها التشغيلية ومواكبة توجهات المؤسسة الوطنية للنفط نحو رفع القدرة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة في قطاع النفط والغاز.