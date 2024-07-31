شركة الخليج تجري اختبارات إنتاجية على بئر جديد

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، “إجراء اختبارات إنتاجية على البئر الجديد Y5-51 بحقل النافورة النفطي، وذلك ضمن خطة الحفر التطويري لعام 2023”.

وأضافت الشركة “أن هذه الاختبارات أسفرت عن نتائج مبشرة، حيث سجل البئر الجديد معدل تدفق طبيعي للإنتاج بلغ 2710 برميل يومياً من النفط الخام يومياً بنسبة مياه مصاحبة لا تتجاوز 1%”.

وأوضحت شركة الخليج العربي أن “هذا الإنجاز يعد مؤشراً واضحاً على نجاح الاستراتيجية المتبعة في تطوير الحقل وزيادة قدرته الانتاجية”.

وأشارت الشركة إلى أن “هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الاقتصاد الوطني الليبي وزيادة الإنتاج النفطي”.