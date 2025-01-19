«شركة الخليج» تعزز إنتاجها بإدخال بئر جديدة في «حقل السرير»

استمرارا لتنفيذ خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، وتحت إشراف مباشر من المهندس محمد بن شتوان رئيس لجنة إدارة الشركة؛ تمكنت شركة الخليج العربي للنفط، من إدخال البئر L096 في حقل السرير إلى الإنتاج، بعد استكمال عمليات الربط الميكانيكي والكهربائي.

وبحسب الشركة، “أضافت البئر الجديدة أكثر من 1600 برميل يوميًا إلى إنتاج الشركة مما يعكس استمرار جهودها في تعزيز الإنتاجية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية”.

هذا “وتواصل الشركة العمل على مشاريع الحفر والإكمال والربط للآبار بشكل متواصل دون انقطاع، لضمان استدامة الإنتاج والمحافظة على معدلاته والعمل على زيادته”.