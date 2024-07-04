 «شركة الخليج للنفط» تعلن عودة بئر في «حقل السرير» للإنتاج

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، “عن عودة البئر C-335 في حقل السرير إلى الإنتاج بعد عملية صيانة ناجحة”.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها الرسمية في الفيسبوك: “كان البئر مغلقًا منذ عام 2022 بسبب وجود معدات مفقودة داخل البئر، وبفضل الله ثم جهود فريق العمل المخلص في الشركة؛ تمكنت الشركة من إجراء عملية صيانة واصطياد المعدات المفقودة و إجراء المعالجة اللازمة للطبقات المنتجة”.

وأضاف بيان الشركة: “بعد الانتهاء من عملية الصيانة، تم إجراء اختبار الإنتاجية، وأظهرت النتائج أن إنتاج النفط: 2500 برميل نفط يوميًا، ونسبة المياه 7%”.

وقال أحمد الطيب المجدوب عضو لجنة الإدارة للإستكشاف والإنتاج والمعلومات: “نثمن جهود فريق العمل على إنجاز هذه المهمة بنجاح، ونؤكد على التزام شركة الخليج العربي للنفط ببذل قصارى جهدها لتعزيز الإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من مواردها”.

هذا وتواصل شركة الخليج العربي للنفط جهودها الدؤوبة لتحقيق أهدافها الإنتاجية، وذلك من خلال تنفيذ خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.

عودة البئر C-335 بحقل السرير إلى الإنتاج بعد صيانة ناجحة تواصل شركة الخليج العربي للنفط جهودها الدؤوبة لتحقيق أهدافها… تم النشر بواسطة ‏شركة الخليج العربي للنفط – Arabian Gulf Oil Company‏ في الأربعاء، ٣ يوليو ٢٠٢٤

يذكر أنه اكتشف “حقل سرير” جنوب برقة خلال عام 1961 ويعتبر أكبر حقل نفط في ليبيا، ويتم تشغيله من قبل شركة الخليج العربي للنفط (AGOCO)، وهي شركة مملوكة للدولة وتابعة المؤسسة الوطنية للنفط (NOC).