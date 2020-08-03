شركة «الراحلة» تُؤكد توفر الوقود وتدعو لعدم الازدحام داخل المحطات

أفادت إدارة شركة الراحلة للخدمات النفطية، بأنه سيتم تشغيل وفتح أبواب محطات الوقود التابعة للشركة الواقعة بمنطقة طرابلس المركز تزامنا مع رفع الحظر وفقا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 521 لسنة 2020 اعتبارا من صباح يوم الأربعاء القادم.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، اليوم الاثنين، إلى أن أسطول نقل الوقود مستمر في توزيع كميات الوقود علي المحطات التابعة للشركة وأن الوقود متوفر في جميع المحطات.

وطالبت شركة الراحلة بعدم الازدحام وإرباك العملية التشغيلية داخل محطات الوقود حيث أن الازدحام غير المبرر سيؤدي إلى خلق الفوضى والتعدي على العاملين ومضخات الوقود من قِبل بعض ضعاف النفوس مما يستدعي خروج هذه المحطات عن العمل وإغلاقها تماما، بحسب الشركة.

كما طالبت الشركة جميع المواطنين التحلي بروح المسؤولية لتسهيل المهمة.