دشّنت شركة الزاوية لتكرير النفط، مشروع تطوير مصنع خلط وتعبئة الزيوت الصناعية، بحضور ممثلين عن شركة GTG الألمانية، ضمن مسعى تُجسّد نقلة نوعية في صناعة الزيوت المحلية.

ويتضمن المشروع “إدخال تقنيات حديثة لإنتاج مجموعة متنوعة من الزيوت تشمل زيوت محركات البنزين والديزل، الزيوت الهيدروليكية، البحرية، وزيوت الصناعات الثقيلة، بما يلبي احتياجات السوق المحلي وفق أعلى المواصفات العالمية”.

ويعكس المشروع “التزام المؤسسة الوطنية للنفط بدعم الإنتاج المحلي وتوفير منتجات مطابقة للمعايير، مما يساهم في حماية المستهلك وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني”.

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة بشركة الزاوية وكل الإدارات والفرق المعنية التي ساهمت في الوصول لهذا الإنجاز”.

شركة الزاوية تدشّن مصنع الزيوت الصناعية المحلية عالية الجودة دشّنت شركة الزاوية لتكرير النفط مشروع تطوير مصنع خلط… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الاثنين، ١٤ أبريل ٢٠٢٥