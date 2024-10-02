شركة الزاوية تُنهي العمرة السنوية لمصفاتها

أنهت شركة الزاوية لتكرير النفط، العمرة السنوية لمصفاتها، بهدف ضمان تشغيلها بالصورة المطلوبة لتحقيق الإنتاجية المستهدفة منها والحفاظ على عمرها التشغيلي.

وحسب ما أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، فقد أنجزت الصيانة وفق الجدول الزمني بتعاون إدارات الشركة، وشملت صيانة وحدات التكرير الثانية، ومنها وحدات التقطير (110- 120-121-122-130) ووحدة الغاز المسال (170).

وجرى الكشف عن كل الأفران والأوعية وصمامات العزل والتحكم والمبدلات الحرارية، والمبردات الهوائية والضواغط، والمحركات الكهربائية والمضخات ووحدات التحكم والقياس، وصيانتها جميعها.

كما استُبدلت كل شبكات الانابيب المستهدفة بالتغيير، وجرى تنفيذ جميع أعمال الصيانة لمعالجة التشقق لفوهة المفاعل 121V8.

يُشار إلى أن شركة الزاوية لتكرير النفط (ARC) هي شركة تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط (NOC)، تأسست بموجب القانون التجاري الليبي في عام 1976م.

وتقوم الشركة بتشغيل مصفاة الزاوية، التي تم بناؤها في عام 1974 من قبل شركة سنامبروجيتي الإيطالية، والتي تعد مصفاة الزاوية حاليًا ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد بليبيا بعد مصفاة رأس لانوف.