استئناف ضخ الزيت تدريجياً بعد السيطرة على تسرب بخط «الصباح زلة»

تمكنت شركة الزويتينة للنفط، وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، من السيطرة على تسرب محدود وقع في خط الشحن (16 بوصة) الواصل بين حقل الصباح وحقل زلة.

وباشرت الفرق الفنية التابعة للشركة فورًا تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة، حيث جرى تحديد موقع التسرب وإصلاحه دون تسجيل أي أضرار بيئية أو تأثيرات على المناطق الزراعية المجاورة.

كما تم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، فيما تتواصل عملية إرجاع الزيت إلى الحقل بشكل تدريجي، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان سلامة خطوط الشحن ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وتؤكد الشركة التزامها الكامل بمعايير السلامة والحفاظ على البيئة، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لضمان استمرارية العمل دون تأثير على المحيط الحيوي.