شركة الزويتينة للنفط تُعلن عودة الإنتاج بحقل الحكيم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تحقيق شركة “الزويتينة” للنفط، الاثنين، نجاحًا باهرًا في تجارب الاختبار التجريبي للتسهيلات السطحية لحقل “الحكيم” الواقع جنوب وسط ليبيا، وإيقاد الشعلة معلنة عودة الإنتاج من الحقل، بعد أن ظل متوقفا لقرابة 7 سنوات.

ووُضع أحد الآبار على خط الإنتاج، وسيعقُبه مجموعة آبار، ومن المتوقع بلوغ إنتاجه 3000 برميل يوميًا قبل نهاية العام.

يُشار إلى أن شركة “الزويتينة” للنفط هي شركة ليبية أنشئت في 1986م للقيام بإدارة العمليات النفطية.

وبعد تجميد نشاط شركة أوكسيدنتال العالمية في 1986، ووفقا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 351 لسنة 1986م الصادر بتاريخ 1 يونيو 1986م، تأسست شركة الزويتينة للنفط طبقا للقانون كشركة مساهمة متمتعة بالجنسية الليبية، وذلك للقيام بإدارة العمليات النفطية في المناطق الممنوحة بموجب عقود الامتياز الخاضعة لاتفاقيتي المشاركة والمقاسمة المبرمتين بين المؤسسة الوطنية للنفط وكل من شركتي ”أوكسيدنتال العالمية“ الأمريكية الجنسية و ”أو.إم.في. ليبيا المحدودة“ النمساوية الجنسية.