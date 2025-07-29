ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا.. شركة السرير تصل إلى 54 ألف برميل يومياً

أعلنت شركة السرير للعمليات النفطية، خلال اجتماعها الفني مع المؤسسة الوطنية للنفط، تحقيق معدل إنتاج يومي بلغ 54 ألف برميل من النفط الخام، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لزيادة إنتاج ليبيا من النفط.

وناقش الاجتماع، الذي حضره كبار المسؤولين والمهندسين من الشركة والمؤسسة، مستجدات العمل والتحديات التي تواجه تحقيق المزيد من الإنتاج، إضافة إلى الجوانب الفنية والبيئية، مع التركيز على تقليل نسب حرق الغاز. واحتفلت إدارة السلامة بالشركة بدخولها السنة الخامسة على التوالي دون وقوع حوادث تُذكر.

وأوضحت الشركة استعدادها لزيادة الإنتاج عبر حفر آبار إضافية، مشيرة إلى الانتهاء من الدراسات الجيولوجية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم المالي لتحقيق هذا التوسع.