شركة الكهرباء: إصلاح إحدى الكوابل وتغذية أغلب مناطق طرابلس بالتيار الكهربائي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم السبت، عن تغذية أغلب مناطق طرابلس بالتيار الكهربائي.

جاء ذلك بعد أن أفادت الشركة بإصلاح إحدى الكوابل الأرضية 220 ك ف بين جنزور وبن حامد وتحميله بقدرة 200 ميغاوات.

#من داخل محطة بن حامد جهد 11/30/220 ك.ف أثناء اللحظات الاولى لشحن الكابل رقم (1) جهد 220 ك.ف المغذي لمدينة طرابلس بالتيار الكهربائي . Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Samstag, 26. September 2020

وفي وقت لاحق، أفادت شركة الكهرباء بأنه في إطار حرصها للقيام بأعمال الصيانة السريعة لتغذية مناطق متعددة بالطاقة الكهربائية، يُواجه المهندسون والفنيون أثناء تنفيذ تلك الأعمال تدخل بعض المواطنين في الضغط عليهم للإسراع بتغذية مناطقهم بالطاقة الكهربائية دون الأخذ في الاعتبار مايترتب عن ذلك من ضرر على كامل الشبكة الكهربائية، بحسب الشركة.

وأعربت الشركة عن أملها في أن يتعاون كافة المواطنين بمساعدة المهندسين والفنيين للقيام بأعمالهم وعدم الضغط عليهم لكي لايترتب عن ذلك تأخرهم في استكمال إعمالهم بالوجه المطلوب.

في غضون ذلك، أفادت محطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية، اليوم السبت، دخول الوحدة الأولى بالمحطة على الشبكة العامة بعد الانتهاء من إجراء الصيانة الطارئة لها.

وأكدت المحطة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بذلك تكون جميع وحدات المحطة دخلت الخدمة.

يأتي ذلك في حين، دخلت الوحدتان الخامسة والسادسة بالمحطة الخدمة، أمس الجمعة، وقبلهما الوحدتان الثالثة والرابعة؛ وذلك لحل أزمة حدوث إظلام تام بالجناح الغربي للشبكة، بعد أن أعلنت المحطة البدء بإعادة بناء الشبكة العامة للكهرباء من جديد عن طريق الوحدة الثانية بمحطة الرويس.