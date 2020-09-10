شركة الكهرباء.. اجتماعات متكررة بحثاً عن حل للأزمة

عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد في طرابلس عامر عمران نصر، رفقة النائب الثاني لرئيس المجلس محمد آدم لينو، وعدد من أعضاء مجلس النواب، اجتماعاً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والمدير العام للشركة، اليوم الخميس، بديوان المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماعي يأتي في إطار متابعات مجلس النواب الليبي للأوضاع العامة.

وتركز الإجتماع حول مناقشة المشاكل التي تواجهها الشركة العامة للكهرباء ومناقشة الخطط المتبعة لتقليص العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية وتذليل كافة الصعاب والعراقيل التى يواجهها القطاع، بحسب مجلس النواب.

