شركة الكهرباء: استمرار السرقة والنهب لمكونات الشبكة سيعرضها للانهيار

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1400 متر من 30 الحشان التابع لدائرة توزيع النجيلة بإدارة توزيع الجفارة.

وأكدت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه السرقة تسببت في فصل التغدية على نحو 6 محولات ومحطة الضمان، بالإضاف إلى سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 3200 متر بدائرة توزيع السوانى .

وأوضحت شركة الكهرباء أن دائرة توزيع قصر بن غشير تعرضت هي الاخرى لسرقة أسلاك ضغط عالي على مسافة 600 متر مما تسبب في فصل التغدية على نحو 3 محولات بالمنطقة.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد ناشدت في بيانات عديدة الأجهزة الأمنية في الدولة التدخل لحماية مكوناتها من السرقة والنهب لما لها من تأثير مباشر على حياة المواطنين.

تم بتاريخ اليوم السبت الموافق 2021/4/3 م سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1400 متر من 30 الحشان التابع لدائرة توزيع النجيلة… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في السبت، ٣ أبريل ٢٠٢١