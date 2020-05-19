شركة الكهرباء: الديون المستحقة على الجهات الحكومية بلغت أكثر من 2 مليار دينار

قال مدير عام الشؤون المالية بالشركة العامة للكهرباء بلقاسم الشاوش، إن المستحقات المالية للشركة مقابل الخدمات التي تقدمها إلى الجهات الحكومية بلغت أكثر من 2 مليار دينار، وتمثل ديونًا متراكمة على تلك الجهات.

وأوضح الشاوش في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة طرابلس أمس الاثنين، بأن الديون تمثل حصيلة عشرة سنوات بدون سداد حيث أنها تراكمت مع مرور الوقت، مؤكدًا بأنها تشكل أزمة بالنسبة لهم حيث أن الأموال لا تستطيع الشركة الاستفادة منها.

وأكد مدير الشؤون المالية بأنهم يعملون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب على الخروج بحلول تمكن الشركة من الحصول على بعض من تلك المستحقات التي يحتاجونها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشار الشاوش إلى أن مرتبات الشركة تبلغ 1.1 مليار دينار في العام، معتقدا في الوقت نفسه بأن سداد الجهات الحكومية لديونها سيمكن الشركة من استعمالها في صالح تطوير المؤسسة التي تعاني كثيرًا.