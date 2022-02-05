شركة الكهرباء تأمل من المواطنين ترشيد الاستهلاك

أعربت الشركة العامة للكهرباء، عن أملها في ترشيد استهلاك الطاقة من قِبل المواطن، مشيرة إلى أنه أحد أهم مقومات انفراج هذه الأزمة في أقرب وقت.

وأشار بيان لشركة، إلى ما تُكابده شركة الكهرباء وطواقمها الفنية، لأجل توفير الطاقة للمواطن، لافتة إلى بعض العوائق وما تنتهجه الشركة في سبيل حلحلتها.

ونوهت شركة الكهرباء إلى أنه من ضمن الصعوبات التي تقع على عاتق الشركة وإن كانت خارج إدارتها، حالة النقص الحاد في مواد التدفئة من غاز وكيروسين لذا لجأ المواطن للمصدر الوحيد الطاقة ألا وهو الكهرباء كملجأ من موجة الصقيع الأمر الذي ترتب عليه زيادة في طلب الطاقة بشكل متصاعد.

أيضا ولسوء الأحوال الجوية وحالة البحر، حال دون تفريغ حمولة ناقلات الوقود في مراسي الخليج، درنة والخمس، الأمر الذي أضطر الشركة لتخفيض الإنتاج عمداً لإطالة عمر الإنتاج ريثما تُحل مشكلة الوقود.

كما أشارت الشركة إلى الانخفاض الملحوظ في الغاز الطبيعي وما نتج عنه لفقد بعض من القدرات الإنتاجية لبعض الوحدات في الخط الغربي والشرقي بلغت 250 ميغا وات.

هذا وأكدت الشركة على أنها تبذل قصارى جهدها للتغلب على هذه الصعاب، معلنة أن حزمة من إجراءاتها الفنية والإدارية في طور التنفيذ والتي ستساهم بشكل ملحوظ في تحسن الإنتاج وسيحس المواطن بتلك التحسنات تباعاً مع منتصف الشهر الجاري فصاعداً، وصولاً لأفضل وضع تشغيلي بهمة وسعي وجهود موظفي الشركة العامة للكهرباء، وفقاً لنص البيان.