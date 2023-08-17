شركة الكهرباء تؤكد إصلاح الأعطال الناتجة عن اشتباكات طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء أمس الأربعاء، إصلاح كل الأعطال الناتجة من الاشتباكات في العاصمة طرابلس، واستقرار التيار الكهربائي داخلها.

وقالت الشركة، إنّ فرق الصيانة في دائرة توزيع طرابلس عكفت منذ ليلة البارحة حتى مساء اليوم على إصلاح الأعطال داخل مناطق العاصمة التي شهدت اشتباكات البارحة.

وذكرت الشركة أنّ الاشتباكات تسببت في أضرارا جسيمة في عدة من محطات التوزيع الفرعية، وهي «محطة البث المرئ – محطة مدخل الطبي الخلفي – محطة عمارات الرقابة – محطة مكتب الشركة».

وعاد الهدوء إلى أحياء العاصمة طرابلس بعد توتر أمني، الإثنين والثلاثاء، أسفر عن وقوع 45 قتيلاً و146 جريحاً من العسكريين والمدنيين، بحسب المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ والدعم.