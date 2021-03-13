شركة الكهرباء تبحث آلية تحصيل ديونها في مختلف المناطق

عُقِد اليوم السبت، اجتماع موسع، بمقر الشركة العامة للكهرباء في طرابلس، ترأسه المدير العام للشركة المهندس عبدالحكيم الفرجاني، وبحضور المدير العام المساعد لشؤون العمليات، ومدير عام خدمات المستهلكين، وعدد من مدراء الإدارات ودوائر خدمات المستهلكين بالمناطق الشرقية والغربية والجنوبية.

وبحسب ما أفادت دائرة الإعلام بالشركة، فإن الاجتماع يأتي في إطار سعي شركة الكهرباء إلى تقديم خدماتها بأفضل الطرق وأيسرها.

وتناول الاجتماع متابعة سير العمل بهذه الإدارات والدوائر ووضع الخطط والبرامج التي تتعلق بتطوير خدمات المستهلكين والوقوف على حجم المشاكل والعراقيل التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

كما بحث الاجتماع وضع آلية لتحصيل ديون الشركة داخل المناطق بالإضافة إلى مكافحة التوصيلات غير الشرعية والتقليل من الفاقد التجاري.