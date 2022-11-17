شركة الكهرباء تبحث الصعوبات التي تُواجه الشبكة في الجبل الغربي

قام المدير العام للشركة العامة للكهرباء عبد الحميد المنفوخ، والوفد المرافق له، بزيارة تفقدية لبعض مناطق ومدن الجبل الغربي.

واجتمع المدير العام للشركة مع رئيس مكتب التشغيل والصيانة الرياينة، بحضور وكيل عميد بلدية الرياينة وعدد من مديري الإدارات الفنيّة بالشركة.

وناقش الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه شبكة التوزيع بالمنطقة واحتياجاتها من محوّلات التوزيع لمعالجة مشاكل الضعف الجهد، واستكمال بناء محطة تحويل 66 الرياينة عوضًا عن المحوّل السابق.

وتواصلت الجولة الميدانية لمنطقة الزنتان والالتقاء بمديري الإدارات الفنيّة بحضور عمداء بلديات الزنتان والعوينية والحرابة، حيث تم بحث المعوقات والاحتياجات بالمنطقة ومتابعة صيانة كابل جهد 66 ك. ف محطة (التكوين الجديدة) وتشغيلها والتي سيكون لها الأثر الجيّد في تخفيف الأحمال على محطة 66 ك. ف الزنتان القديمة.

واستمرت الزيارة التفقدية للمدير العام والوفد المرافق له لمشروع إعادة تأهيل محطة 66/11 جادو بعد الانتهاء من الأعمال المدنية فيها حيث سيتم تقريبًا تركيب معداتها الحديثة صنع شركة (G E).

هذا وانتقل المدير العام إلى مدينة الرحيبات التي اطلع فيها على طبيعة العمل بعدة إدارات الفنية وبحث المعوقات والاحتياجات ومن بينها الاتفاق على تركيب مفتاح محوّل 66 الرحيبات.