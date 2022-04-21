شركة الكهرباء تبحث تداعيات ظاهرة سرقة الأسلاك

التقى مجلس إدارة الشركة وعدد من المهندسين، الأربعاء، مع أعضاء مجلس حكماء ليبيا وعدد من عمداء البلديات.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الشركة العامة للكهرباء والمجالس البلدية.

وتم خلال اللقاء متابعة ومناقشة وضع الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة الصيفية القادمة وما هي الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الشركة خلال تلك الفترة.

كما تناول اللقاء ظاهرتي انتشار سرقة الأسلاك الكهربائية والإسراف في استخدام الإضاءة خاصة في المحال التجارية.

وبعد الاستماع لعديد التساؤلات المقدمة من الأعيان والعمداء والتي أجاب عليها مجلس إدارة الشركة، تم الاتفاق على توحيد الجهود للحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكافة المناطق والبلديات.