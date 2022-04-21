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شركة الكهرباء تبحث تداعيات ظاهرة سرقة الأسلاك

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 21 أبريل 2022 - 03:57 | آخر تحديث: 21 أبريل 2022 - 04:00 نُشر: الخميس، 21 أبريل 2022 - 03:57
ليبيا
العامة للكهرباء
الاتفاق على تظافر الجهود للحد من ظاهرة سرقة الأسلاك وترشيد استهلاك الطاقة

التقى مجلس إدارة الشركة وعدد من المهندسين، الأربعاء، مع أعضاء مجلس حكماء ليبيا وعدد من عمداء البلديات.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن اللقاء يأتي في إطار التعاون بين الشركة العامة للكهرباء والمجالس البلدية.

وتم خلال اللقاء متابعة ومناقشة وضع الشبكة الكهربائية خلال فترة الذروة الصيفية القادمة وما هي الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الشركة خلال تلك الفترة.

كما تناول اللقاء ظاهرتي انتشار سرقة الأسلاك الكهربائية والإسراف في استخدام الإضاءة خاصة في المحال التجارية.

وبعد الاستماع لعديد التساؤلات المقدمة من الأعيان والعمداء والتي أجاب عليها مجلس إدارة الشركة، تم الاتفاق على توحيد الجهود للحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكافة المناطق والبلديات.

آخر تحديث: 21 أبريل 2022 - 04:00
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