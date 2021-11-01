شركة الكهرباء تبحث ترتيبات عودة الشركات الكورية

عُقِد اجتماع موسع، اليوم الاثنين، بالمقر الرئيس للشركة العامة للكهرباء في طرابلس، ضم مجلس إدارة الشركة، ووفد كوري جنوبي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية الكوري.

وتمحور الاجتماع حول اتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة الشركات الكورية لاستكمال المشاريع المتوقفة، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء.

وفي وقت لاحق، قام الوفد بجولة ميدانية للوقوف على عودة الشركات الأجنبية العاملة لمحطة كهرباء غرب طرابلس، تمهيداً لعودة الشركات الكورية لاستكمال المشاريع المتوقفة.