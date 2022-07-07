شركة الكهرباء تبحث تسريع تشغيل مشروعي غرب طرابلس ومصراتة

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، اليوم الخميس، بمقر الشركة في طرابلس، السفير الألماني لدى ليبيا مِيخائيل أونماخت، بحضور عضو مجلس الإدارة عبد الحكيم الفرجاني.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك بين الشركة العامة للكهرباء والشركات الألمانية في مجال الطاقة الكهربائية.

وتم خلال اللقاء مناقشة تسريع تشغيل مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراتة الاستعجاليين المنفذتين من قبل ائتلاف شركتي “سيمينس” الألمانية و”أنكا” التركية لدخولهما على الشبكة في أسرع وقت ممكن، وكذلك إجراء الصيانات العاجلة والطارئة لبعض وحدات التوليد وتطوير الشبكة الكهربائية بليبيا.

وعلى هامش اللقاء بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من خبرة الشركات الألمانية في مجال الطاقة الشمسية.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهد والتعاون الكبير الذي تقدمه شركة “سيمنس” الألمانية بليبيا، من جهته أكد السفير الألماني على حث الشركات الألمانية لبذل المزيد من الجهد في تقديم الدعم اللازم للشركة العامة للكهرباء بليبيا.