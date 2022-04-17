شركة الكهرباء تبحث تطوير البنية التحتية للشبكة

قام مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، بزيارة إلى المنطقة الحرة مصراتة، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها لمختلف مناطق البلاد.

وعقد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء خلال الزيارة، اجتماعاً موسعً مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة مصراتة بحضور عميد بلدية مصراتة، لمناقشة عدد من المواضيع التي لها علاقة بالشبكة الكهربائية.

كما بحت الجانبان إمكانية تطوير البنية التحتية الكهربائية للمنطقة وتوطيد العلاقات الثنائية بين الجانبين.

يُشار إلى أن المنطقة الحرة مصراتة هي منطقة محررة من كافة القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها باستثناء ما يتعلق منها بالعقيدة والأمن الوطني والقومي والصحة وحماية البيئة، تأسست سنة 2000م على مساحة (2,739) هكتار شاملة ميناء مصراتة البحري مع توسعات مستقبلية تصل إلى مساحة (20,000) هكتار.

وتعتبر المناطق الحرة من المشاريع الاقتصادية التي لها عائد تجاري ومردود اقتصادي واجتماعي إيجابي يرتكز في محصلته على نمو متوسط دخل الفرد وتحسين الحياة المعيشية للمواطن التي هي الهدف النهائي لأي نشاط اقتصادي داخل منظومة التنمية، وهي تعتبر كغيرها من المشاريع الاقتصادية الأخرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني كتخفيف القيود الجمركية على حركة التجارة وتقليل معوقات انتقال رؤوس الأموال وانتشار بعض الصناعـات التي تقـوم علـى التصديـر إلى الخارج، وتوفير فرص العمل للعمالة المحلية، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وزيادة صادرات الدولة إلى الخارج، وتعظيم دور الموانئ والمطارات، واستقدام تكنولوجيا متطورة في كل المجالات، وتدريب العمالة الوطنية عليها، ومنها ما يتعلق بالعائد على المستثمرين والمشروعات كاستفادة رؤوس الأموال المستثمرة والمشروعات من الإعفاءات الجمركية والضريبية، والاستفادة من البنية الأساسية التي تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات في المناطق الحرة، وتقليل تكاليف وأسعار المنتجات، وتسويق إنتاج المشروعات في أسواق الدول المجاورة.