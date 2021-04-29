شركة الكهرباء تبحث سٌبل الحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية

عقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس إبراهيم الفلاح، اجتماعا موسعا، يوم الأربعاء، بمقر بلدية غريان، بحضور عمداء بلديات (غريان، ككلة، الشقيقة، الأصابعة، نسمة) لمناقشة الحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل المناطق والبلديات.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع يأتي في إطار سعي الشركة العامة للكهرباء للحد من ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بكل المناطق والبلديات.

وتناول الاجتماع الذي حضره أيضا عدد من مدراء الإدارات العامة بالشركة، ومدرية أمن غريان، وجهاز الحرس البلدي، ومدير جهاز حماية الطاقة الكهربائية غريان، ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية وتخريدها وتهريبها إلى خارج البلاد الأمر الذي سيوثر على أداء الشبكة الكهربائية بالمنطقة بالكامل.

كما تطرق الاجتماع أيضاً إلى كيفية ترشيد الاستهلاك والحد من الفاقد التجاري والتوصيلات غير الشرعية بالمنطقة.

وثم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من البلدية ومدرية امن غريان والشركة العامة للكهرباء للحد من هذه التجاوزات ، كما استمع المدير العام للشركة لعدد من الاحتياجات التي تناولها عمداء البلديات في الاجتماع.