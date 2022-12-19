شركة الكهرباء تبحث مع «إنكا» التركية زيادة القدرات الإنتاجية

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، اليوم الاثنين، بمقر الشركة في طرابلس، رفقة مدير إدارة مشروعات الإنتاج، مع ممثلي شركة “إنكا” التركية المختصة بمجال مشروعات إنتاج الطاقة.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك خاصةً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الإنتاجية للشبكة، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء

وأكدت “إنكا” التركية استمرارية أعمالها بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء بتقديم الدعم الفني لمهندسي الشركة التي أنجزت الأخيرة نسبة كبير من أعمال العمرات الجسيمة والصيانات الدورية، مؤكدة أيضاً استعدادها لمزيد من التعاون في مجال إنتاج الطاقة بما يحتم زيادة القدرة الإنتاجية.