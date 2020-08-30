شركة الكهرباء تبحث مع الشركات التركية استكمال عدد من المشاريع

عُقِد اليوم الأحد، بمقر الشركة الرئيس للشركة العامة للكهرباء في العاصمة طرابلس، اجتماع موسع ضم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والمدير العام للشركة، ومدير عام مشروعات الإنتاج، ومساعد مدير عام إدارة العقود، ومدير إدارة متابعة مشروعات المحطات الغازية، وفريق من شركة “انكا” التركية و”جيسكو”، المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء أوباري (ائتلاف شركة جيسكو وانكا التركية).

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع تناول وضع آلية لاستكمال أعمال مشروع محطة كهرباء أوباري الغازية، والبدء في تنفيذ أعمال مشروعي محطتي غرب طرابلس ومصراتة الغازيتين التي ستنفذ من قِبل ائتلاف شركتي (سيمنس الألمانية وانكا التركية).

هذا وأبدت الشركة المنفذة لهذه المشاريع حرصها على استكمال المشاريع وهي في طور اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركة العامة للكهرباء، وذلك لإنهاء الأعمال في أقرب فرصة ممكنة وذلك لإضافة قدرات إنتاجية جديدة.

يأتي ذلك في حين، قام رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي رفقة أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المهندسين صباح الجمعة، بزيارة ميدانية لمحطة جنوب طرابلس رافقهم فيها فريق من شركة “جاليك” التركية للطاقة.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الزيارة تأتي للنظر في إمكانية توطين وحدات توليد بقدرات إنتاجية عالية نظراً لموقع جنوب طرابلس الذي يعتبر قريب من مركز الأحمال بالإضافة إلى توفر البنية التحتية لتزويدات الوقود والغاز وتصريف الطاقة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوات السريعة تعتبر من أجل تغطية العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية والذي يحتاج إلى تضافر كل الجهود من الجهات المسؤولة في الدولة بشكل عاجل، بحسب شركة الكهرباء.

وعقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وعدد من مهندسي الشركة، اجتماعاً موسعاً، الخميس، بمقر الشركة الرئيس بمنطقة السواني بوابة الجبس في العاصمة طرابلس، مع مسؤولي شركة “جالك إنرجي” التركية.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة إيجاد حلول سريعة وعاجلة بالإمكان تنفيذها لقطاع الكهرباء في مجال إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية وبشكل سريع.

كما تم تقديم عرض مرئي لمجموعة من المشاريع التي نفذتها شركة “جالك إنرجي” التركية في العديد من الدول.

وتم الاتفاق على القيام بجولة ميدانية لبعض المواقع التي سيتم تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة عليها.

هذا واجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في وقت سابق بمدينة إسطنبول، مع الشركات التركية التي لديها تعاقدات متوقفة في ليبيا، في إطار متابعة الديوان لعقود الشركة العامة للكهرباء.

وحضر الاجتماع كل من وزير المالية المفوض فرج أبومطاري والقنصل العام في تركيا فتحي الشريف، للوقوف على أسباب تعثر هذه المشاريع وسبل استئناف العمل بها بأسرع وقت.

وأبدت الشركات خلال الاجتماع استعدادها للرجوع إلى ليبيا وإنجاز مشروعاتها المتوقفة في أسرع وقت ممكن على أن تعالج بعض الإجراءات والمعاملات العالقة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق مع شركة آنكا على تسوية مستخلصات سابقة مع الشركة العامة للكهرباء وإبرام محضر اتفاق معها لاستئناف العمل في ثلاث مشاريع مهمة وهي محطة غرب طرابلس، ومحطة مصراتة ومحطة أوباري، بالإضافة إلى الشروع في أي أعمال أخرى تكلف بها من قبل الشركة.

كما أبدت شركة جاليك رغبتها في العمل في ليبيا وأنها على استعداد للمباشرة في مشروع شرق طرابلس فور إتمام إجراءات التعاقد المتوقفة مع شركة الكهرباء، كما أنها ستساهم في إتمام صيانة محطة الخمس المتعطلة منذ عامين.

من جانبها عرضت شركة اكصا رغبتها في العمل في ليبيا واستعدادها التام لتنفيذ أي عقد يتم تكليفها به.

وتوجه رئيس الديوان بشكره للشركات على تجاوبها واستعدادها غير المشروط للعودة واستئناف العمل، مؤكداً على أن الدولة الليبية ستُقيّم الشركات بناء على تعاونها ومشاركتها في حل الأزمة التي تمر بها البلاد وأن معيارنا الأول في في اختيار الشركات والتعامل معها مستقبلًا هو مدى الاستجابة والمشاركة في حل الأزمة الحالية، كما أكد أن الديوان لن يمنح أي موافقة في الحاضر أو المستقبل إلا للشركات ستتواجد في ليبيا خلال هذه الفترة.