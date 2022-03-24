شركة الكهرباء تبحث مع «توتال» تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، اجتماعاً اليوم الخميس، بمقر الشركة في طرابلس، مع لورنيت فايفير المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة “توتال إنرجي” الفرنسية والوفد المرافق له.

وأفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء، بأن الاجتماع يأتي استكمالاً للإجراءات المتخذة بعد توقيع مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة العامة للكهرباء وشركة “توتال” الفرنسية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الترتيبات اللازمة لانطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية.

يُشار إلى أن شركة توتال إنرجي (بالإنجليزية: TotalEnergies SE)‏ (اختصاراً “توتال”) هي مجموعة شركات فرنسية متكاملة متعددة الجنسيات للنفط والغاز تأسست في العام 1924، وهي واحدة من سبع شركات نفط كبرى، وتغطي أعمالها سلسلة النفط والغاز بأكملها من استكشاف النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاجهما إلى توليد الطاقة، والنقل، وتكرير النفط، وتسويق المنتجات البترولية، والتجارة الدولية للنفط الخام ومنتجاته، وفضلاً عن ذلك فهي كذلك شركة تصنيع مواد كيميائية على نطاق واسع.