شركة الكهرباء تبحث مع «توتال» مشروع الطاقة الشمسية

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد عمر المشاي، بمقر الشركة في طرابلس، مع وفد من شركة توتال الفرنسية الخاصة بإنتاج النفط والطاقة البديلة برئاسة المدير الإقليمي للشركة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديري الإدارات الفنية المختصة بالشركة.



وتم خلال اللقاء مناقشة تفعيل مشروع توطين 500 ميجاوات بالطاقة الشمسية وربطها على الشبكة والذي من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية كونه أول مشروع للطاقة البديلة الصديقة للبيئة يتم الاتفاق على إنشائه بليبيا، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء.

وأكد الوفد استعدادهم للبدء بإنشاء المشروع الخاص بالطاقة الشمسية في مدة زمنية محددة يتفق عليها الجانبان، وإدخال إنتاجه على الشبكة الكهربائية وتوسعة آفاق التعاون المشترك بإنشاء مشاريع أخرى وفق خطة موضوعة ومحددة بمدة زمنية.

يُشار إلى أن شركة توتال الفرنسية تعتبر من الشركات الرائدة عالميا في هذا المجال وهم على استعداد للبدء بأعمالهم وتسخير إمكانياتهم لاستثمار إمكانيات البلاد الغنية بالطاقة الشمسية حسب قولهم في تحويلها إلى طاقة بديلة نظيفة.

وفي ختام اللقاء، أثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهد والتعاون الكبير بين الطرفين، ومن جهته أكد المدير الإقليمي لشركة “توتال” استعداده لإنجاز المشروع في مدة زمنية قصيرة تنال رضا الشركة وتوطد التعاون بين الجانبين.