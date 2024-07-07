شركة الكهرباء تبدأ في تنفيذ الأعمال المدنية بمشروع محطة المرج الجديدة

بدأت الشركة العامة للكهرباء في تنفيذ الأعمال المدنية بمشروع محطة 11/30 ك.ف الحامية المرج الجديدة لتسهم بتحسين التغذية الكهربائية بالمنطقة الشرقية وتقديم خدمة افضل للمواطنين.

كما تجري الشركة استكمال الأعمال المدنية بمشروع محطة تحويل الرحيبات جهد 11/66 ك.ف بالجبل الغربي والتي ستسهم في تحسين الجهد ومعالجة كافة الإختناقات.

كما تواصل فرقة صيانة الكوابل والمحطات بدائرة توزيع شرق سبها بأعمال صيانة واستبدال محول معطوب بمحطة حي حجارة وتركيب محول جديد بقرة (1) ميجا واعادة التيار الكهربائي للأحياء السكنية بعد الانتهاء من عملية التوصيل.

وتواصل الفرق الفنية أعمال الصيانة دون توقف لإصلاح الكوابل المعطوبة بمدينة بنغازي الرابطة بين محطة شمال بنغازي- محطة الحديقة، في أسرع وقت ممكن و إعادة التيار.