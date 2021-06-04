شركة الكهرباء تتفقد محطة الخليج البخارية في سرت

تفقد مدير الشركة العامة للكهرباء المهندس إبراهيم الفلاح، اليوم الجمعة، رفقة عميد بلدية سرت مختار المعداني، محطة الخليج البخارية لإنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية والواقعة بمنطقة القبيبة غرب سرت.

واستمع مدير الشركة خلال هده الزيارة التي رافقه فيها أيضا رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل منطقة سرت وعددا من أعضاء المجلس البلدي سرت، ومدير المحطة، وعددا من المهندسين الليبيين المشرفين على تشغيل محطة الخليج البخارية، لشروح وافية حول المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمحطة وأهم الاحتياجات اللازمة لتشغيل باقي الوحدات لسد العجز بالشبكة العامة.

وشدّد عميد البلدية مختار المعداني على أهمية تشغيل المحطة وتوفير احتياجاتها الضرورية واستكمال العمل بباقي الوحدات لتوفير الطاقة الكهربائية.

يُشار إلى أن محطة الخليج البخارية تعد من أهم المشاريع الإستراتيجية في مجال الكهرباء، وتضم 4 وحدات بخارية قدرة كل واحدة 350 ميغاوات وبقدرة إجمالية قدرها 1400 ميغاوات.

استقبل عميد بلدية سرت مختار المعداني برفقة اعضاء المجلس البلدي سرت ورئيس المجلس الاجتماعي سرت ومسؤولي الشركة العامة… تم النشر بواسطة ‏بلدية سرت Municipality of sirte‏ في الجمعة، ٤ يونيو ٢٠٢١