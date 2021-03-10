شركة الكهرباء تتفقد مشروع محطة غرب طرابلس الغازية

أجرى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والمدير العام للشركة، زيارة ميدانية إلى مشروع محطة غرب طرابلس الغازية المنفذ من قِبل شركتي “سيمنس” الألمانية و”إنكا” التركية بقدرة إنتاجية 670 ميغاوات.

وبحسب ما أفادت دائرة الإعلام بالشركة، فإن الزيارة تأتي تنفيذاً للمخطط الإستراتيجي للشركة العامة للكهرباء ووقوفاً على تنفيذ المشروعات الإستراتيجية في مجال التوليد لسد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على سير الأعمال بالمشروع وتذليل كافة الصعاب التي تواجه فرق العمل لاستكمال المشروع بشكل عاجل جداً وفي أقرب وقت ممكن لسد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي تبذلها الشركة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، بحسب دائرة الإعلام بشركة الكهرباء.

#جولة ميدانية لمشروع محطة غرب طرابلس بتاريخ اليوم الأربعاء الموافق 2021/3/10 م تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأربعاء، ١٠ مارس ٢٠٢١