«شركة الكهرباء» تحافظ على كفاءة وحداتها الإنتاجية

أعادت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد تشغيل الوحدة الغازية الخامسة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس، والدخول بها على الشبكة تدريجيًا.

وجاء ذلك بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة الكبرى للوحدة، شملت الصيانة الميكانيكية والكهربائية، وإجراء جميع الاختبارات التشغيلية المقررة التي استغرقت أكثر من أربعين يومًا.

ونُفذت أعمال الصيانة والاختبارات بجهود فريق فنيي ومهندسي المحطة، وبمشاركة شركة GE الأمريكية، لتعزيز القدرة الإنتاجية للمحطة وضمان استمرار تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية بشكل مستقر.

وأكدت الشركة أن إعادة تشغيل الوحدة الخامسة تأتي ضمن خطة موسعة للحفاظ على نمط العطاء للمحطة وإطالة عمرها الافتراضي، بما يتماشى مع النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء في العاصمة والمناطق المحيطة بها.